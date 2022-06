Das Humboldt-Institut in Lindenberg nimmt wieder Fahrt auf

Die Pandemie hat der Einrichtung für Sprachkurse aus Argenbühl stark zugesetzt. Nun sind Sommerkurse wieder ausgebucht. So lief es am Standort in Lindenberg.

Von Paulina Stumm

20.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Sprache lernt man am besten dort, wo sie gesprochen wird. Auf dieses Konzept setzt das Humboldt-Institut mit Sitz in Argenbühl, das an mehreren Standorten – unter anderem in Lindenberg – Deutschkurse für Jugendliche und Erwachsene anbietet. Die vergangenen zwei Jahre Pandemie haben der Einrichtung einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Nun sind die Sommersprachkurse teils wieder ausgebucht, auf Vor-Corona-Niveau aber bewegt sich die Sprachschule aus unterschiedlichen Gründen noch nicht wieder.

