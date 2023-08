E-Carsharing im Westallgäu: Firma Deer ändert Konditionen

Das Unternehmen will das Netz weiter ausbauen. Warum Sigmarszell bei der Entscheidung zögert.

26.08.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Die Firma Deer GmbH, eine Tochtergesellschaft der Energie Calw GmbH (ENCW), will ihr E-Carsharing-Netz weiter ausbauen. Mehr als 260 Standorte hat Deer eigenen Angaben zufolge bereits in Baden-Württemberg, nun will das Unternehmen die Bodenseeregion beziehungsweise das Westallgäu erschließen und setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Fast 40 Gemeinden in den Landkreisen Lindau, Ravensburg und Bodenseekreis haben bislang Verträge mit Deer geschlossen – allerdings zu unterschiedlichen Konditionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.