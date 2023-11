Feuerwehr birgt Boot aus dem Bodensee - warum kenterte es?

Mit dem Kiel nach oben trieb ein Boot bei Wasserburg im Bodensee. Um es an Land zu bringen, mussten Einsatzkräfte mit einem Luftsack ins kalte Wasser.

18.11.2023 | Stand: 16:19 Uhr

Feuerwehr und Wasserwacht waren am Samstagmorgen gegen 10 Uhr alarmiert worden. Ersten Meldungen zufolge trieb Wasserburger Hafen ein Boot, das um 180 Grad gedreht war, im Wasser.

Gekentertes Boot im Bodensee: Einsatzkräfte müssen ins 10 Grad kalte Wasser

Nach einer kurzen Erkundung holte der Einsatzleiter die Bergungstaucher des Technischen Hilfswerks Lindau samt dem Kranwagen und Boot Boot zu Hilfe. Die Einsatzkräfte, die in dem nur 10 Grad kalten Wasser arbeiteten, befestigten einen Luftsack an dem gekenterten Boot, um es in Richtung Land zu ziehen und anschließend mithilfe des Kranwagens aufzurichten.

Eine kleine Menge an Betriebsstoffen gelangte ins Wasser. Daraufhin setzten die Einsatzkräfte laut Einsatzleiter Christian Schorer flüssiges Bindemittel ein. Nach gut drei Stunden konnte das Boot auf einen bereitgestellten Hänger verladen werden.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun, warum das Boot sank und ob es einen Zusammenhang mit dem Sturm oder starken Regen der letzten Tage gibt.

