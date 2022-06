Für Flüchtlinge aus der Ukraine gilt nun wieder Augsburg statt Heimenkirch

Änderungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine im Landkreis Lindau. Die Turnhalle Heimenkirch wird von einer Notunterkunft wieder zur Sportstätte.

09.06.2022 | Stand: 19:19 Uhr

Kurz nach Ausbruch des Kriegsgeschehens in der Ukraine hat das Landratsamt die Doppelturnhalle in Heimenkirch als erste Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. Seitdem ist sie als Erstaufnahmestelle 24 Stunden an sieben Tagen besetzt. Ende Juni wird der Betrieb der Notunterkunft in der Turnhalle nun eingestellt. Personen, die dort privat anreisen, werden deshalb ab sofort an das Anker-Zentrum in Augsburg weitergeleitet und nicht mehr direkt in Heimenkirch aufgenommen, teilt das Landratsamt mit.

Landkreise wollten mit Notunterkünften die Ankerzentren entlasten

Die Landratsämter in Bayern hatten flächendeckend Notunterbringungen aufgebaut, um die Anker-Zentren aufgrund der Vielzahl an Geflüchteten zu entlasten. Aktuell kommen bei weitem nicht mehr so viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine an. Direkte Zuweisungen für den Landkreis über die Regierung gab es nach Angaben des Landratsamtes in den letzten Wochen keine mehr.

Derzeit sind hier 861 ukrainische Geflüchtete registriert. Die Zielvorgabe des Bundes zur Schaffung von Unterbringungskapazitäten erfüllt der Landkreis damit zu 209 Prozent. „Es ist wichtig, den Verteilschlüssel zu berücksichtigen, um einzelne Regionen nicht zu überfordern“, sagt Landrat Elmar Stegmann. „Außerdem sollten wir so bald als möglich zu den eigentlichen Strukturen zurückkommen und die teuren Notunterbringungen in den Landkreisen wieder auflösen.“

Flüchtlinge, die privat anreisen, sollen sich in Augsburg melden

Die Notunterkunft in Sauters behält der Landkreis für offizielle Zuweisungen/Abverlegungen von Seiten des Bundes und/oder der Regierung von Schwaben aber noch vor. Geflüchtete, die privat anreisen und unmittelbar eine Unterkunft benötigen, sollen sich aber im Anker-Zentrum in der Aindlinger Straße 16 in Augsburg melden.

Unabhängig von der Notunterbringung bittet das Landratsamt Lindau weiterhin, geeignete Wohnraumangebote an die E-Mail-Adresse fluechtlingsbetreuung@landkreis-lindau.de zu senden. Zudem bestehe immer Bedarf an Dolmetschern unterschiedlicher Sprachen, aktuell beispielsweise ungarisch. Auch hier sollen Interessenten eine Mail an die genannte Adresse schicken.

