"Lindau ist meine Heimat" - Geflüchtete aus Syrien erzählt ihre Geschichte mit Bildern

2013 floh Hanadi Zaydan aus Syrien. Über Umwege landete sie in Lindau. Warum ihre Geschichte nun Teil einer Kunstausstellung in den Friedensräumen ist.

24.05.2023 | Stand: 09:57 Uhr

Als Hanadi Zaydan mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Söhnen in Deutschland ankam, hatte sie nur das, was sie am Körper trug: ihre Kleidung und eine Bauchtasche. Neun Jahre ist das her. Seitdem hat sich alles verändert. Die Geschichte der Syrerin ist Teil einer Ausstellung, die bis Mitte Oktober in den Friedensräumen zu sehen ist.

