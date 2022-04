Bürger aus Heimenkirch bringen die „Sonne“ wieder zum Strahlen

Eine Gruppe von Handwerkern aus Heimenkirch hat sich vorgenommen, das alte Schild der ehemaligen Gaststätte "Sonne" zu sanieren und hofft auf weitere Helfer.

28.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein prächtiges Gasthausschild zierte einst die „Sonne“ in der Ortsmitte Heimenkirch (Landkreis Lindau). Mit Blättern, Blüten, Kelchen und Ranken erinnert es an den ornamentreichen Jugendstil, der auch am benachbarten Karg-Haus zu erkennen ist. Ein Adlerkopf mit goldfarbenen Federn hielt einst die umkränzte, vielstrahlig leuchtende Sonne. Derzeit ruht das Sonnengesicht auf dem Dachboden des Bauhofs; das zwei auf zweieinhalb Meter große Aufhänge-Gestänge lagert im Hof.

Sanierung des Gasthausschilds in Heimenkirch: Planung läuft

Das „Sonne“-Schild wieder zum Strahlen zu bringen, damit es auch die neue „Sonne“ in der Ortsmitte schmückt, haben sich Männer aus dem Ort vorgenommen: der Bauexperte Paul Müller, der Schlosser Jürgen Achberger und der Maler Hans Schnepf. Der ehemalige Gasthof wurde Ende 2021 abgerissen und wird nun durch einen Neubau ersetzt, der im Herbst 2023 fertig werden soll. Zur Zeit nehmen die Handwerker das Aushängeschild der damaligen Brauereifamilie Karg unter die Lupe, um die Arbeiten zu planen.

Das Schild des ehemaligen Gasthauses Sonne soll bald wieder ins einem alten Glanz erstrahlen. Bild: Ingrid Grohe

„Es muss auseinandergebaut, abgestrahlt, repariert und wieder montiert werden“, erklärt Paul Müller. Der zeitliche und finanzielle Aufwand sei noch nicht absehbar. Heimatpflegerin Angela Feßler versucht anhand alter Fotos, die ursprüngliche Farbgebung des 85 Jahre alten Gasthausschildes nachzuvollziehen. Die Initiatoren hoffen auf weitere Helfrinnen und Helfer bei der Aktion: bei (kunst-)handwerklichen Arbeiten und als Sponsoren.