Gäste bemalen schlafenden Mann in Gaststätte in Leutkirch - er rastet aus

11.04.2022 | Stand: 17:30 Uhr

In Leutkirch ist am frühen Sonntag ein Mann in einer Gaststätte ausgerastet. Wie die Polizei berichtet, ist der 29-Jährige an der Bar eingeschlafen. Andere Gäste nutzten die Situation aus und bemalten das Gesicht des Schlafenden. Der fand das allerdings gar nicht lustig, als er aufwachte. Er schrie herum und griff in seiner Wut nach einer Flasche. Damit zerschlug er mehrere Fenster.

Leutkirch: Mann rastet in Gaststätte aus und bedroht 55-Jährigen mit Messer

Anschließend verließ er das Lokal in Leutkirch und kam kurze Zeit später mit einem Messer zurück. Ein 55-jähriger Kneipenbesucher stellte sich dem 29-Jährigen in den Weg und forderte ihn zum Gehen auf. Dieser hantierte vor dem 55-Jährigen mit dem Messer und ließ sich erst durch das Eingreifen anderer Gäste dazu bewegen, das Messer fallen zu lassen.

Die Polizei Leutkirch ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und Bedrohung gegen den 29-Jährigen.

