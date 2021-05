Eine 39-Jährige parkt ihren Skoda in Lindenberg. Als sie wieder einsteigt, sind alle Muttern an einem Rad gelockert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

12.05.2021 | Stand: 13:17 Uhr

Alle fünf Muttern am linken Vorderrad sind gelockert gewesen, als eine 39-Jährige am Montag in ihren Skoda in Lindenberg einstieg. Das stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und somit eine Straftat dar, teilt die Polizei mit.

Wer hat gesehen, wie sich jemand an einem schwarzen Skoda in Lindenberg zu schaffen gemacht hat?

Der schwarze Skoda stand zwischen 7.30 und 13 Uhr in der Bahnhofstraße. Wer etwas verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Lindenberger Polizei unter der Nummer 08381/92010 melden.

