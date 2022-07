Angestellte mit Messer bedroht: Unbekannter überfällt Drogeriemarkt in Lindenberg

In Lindenberg hat ein Unbekannter am Dienstag einen Drogeriemarkt überfallen. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

In Lindenberg hat ein maskierter Täter am Dienstag gegen 9.45 Uhr einen Drogeriemarkt überfallen. Er verließ den Tatort allerdings ohne Beute, nachdem ein weiterer Zeuge hinzukam, berichtet die Polizei. Zum Zeitpunkt des Raubüberfalls befand sich eine Angestellte des Drogeriemarkts im Bereich der geöffneten Tür der Warenanlieferung.

Der unbekannte maskierte Mann betrat das Lager und bedrohte die Frau mit einem Messer. Er drängte sie in Richtung des Verkaufsraumes. Als ein zweiter Angestellter in das Lager kam, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute in Richtung einer Brücke über den Mühlbach und bog dann nach rechts ab.

Überfall auf Drogeriemarkt in Lindenberg: So wird der Täter beschrieben

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat eine schmale Statur.

Er war maskiert mit einer schwarzen Wollmütze mit ausgeschnittenen Augen.

Der Täter trug schwarze Kleidung, darunter eine schwarze (Trainings)Jacke und eine schwarze Schirmkappe.

Das Messer, mit dem er die Angestellte bedrohte, soll einen roten Griff gehabt haben.

Polizei sucht nach Überfall auf Drogeriemarkt in Lindenberg Zeugen

Die KripoLindau sucht im Zusammenhang mit dem Überfall in Lindenberg dringend Zeugen, die zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben:

Wer hat am hinter dem Drogeriemarkt und der Fußgängerbrücke über den Mühlbach zwischen der Staufner Straße und der Baumester-Specht-Straße Personen gesehen, die sich auffällig verhalten haben?

Wer sah in diesem Bereich jemanden rennen?

Wer konnte eine Person beobachten, die etwas weggeworfen hat?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08382/910-0 bei der Kriminalpolizei Lindau (Bodensee) oder bei der Polizei Lindenberg zu melden.

