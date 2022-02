Lindenberger Gymnasium erhält begehrte Luftfilter

Der Landkreis Lindau investiert ins Gymnsium Lindenberg: Die Schule erhält die begehrten Luftfilter. Billig wird das allerdings nicht.

20.02.2022 | Stand: 10:12 Uhr

Das Lindenberger Gymnasium bekommt eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung. Kosten: gut 870.000 Euro. Der Kreisausschuss hat den Auftrag an den günstigsten Anbieter vergeben. Die Arbeiten werden nach Angaben des Landratsamts voraussichtlich in den Osterferien beginnen und sollen bis zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein.

Landrat Elmar Stegmann: "Langfristige Lösung" seien die Luftfilter

Landrat Elmar Stegmann sprach im Kreistag von einer „langfristigen Lösung“, die der Kreis für die Schulen gesucht habe. Eine entsprechende kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage bekommt auch das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau. Dort liegen die Kosten bei gut 852.000 Euro. Be- und Entlüftungsanlagen sind auch für das Bodenseegymnasium und die Realschule im Dreiländereck in Lindau geplant.

Die dortigen Arbeiten sollen laut Landratsamt ebenfalls heuer ausgeschrieben und vergeben werden. Insgesamt hat der Landkreis in seinem Etat für die Be- und Entlüftungsanlagen in den vier Schulen 2,7 Millionen Euro vorgesehen. Und das ist nur ein Teil der Schulinvestitionen. Weitere 1,4 Millionen sind für die Ausstattung einschließlich Digitalisierung vorgesehen.

