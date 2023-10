Wieso dieses markantes Haus im Ortskern von Scheidegg abgerissen wird

Ein Unternehmer aus Oberreute will das frühere Geschäftshaus im Zentrum von Scheidegg abreißen. Was zum Neubau bekannt ist und was mit dem Döner-Laden passiert.

19.10.2023 | Stand: 19:19 Uhr

Das Zentrum von Scheidegg wird sich an einer Stelle in den nächsten Jahren verändern. Der Unternehmer Wolfgang Behmann aus Oberreute will das Haus Zollstraße 6 abreißen und durch einen dreistöckigen Neubau ersetzen. Im Gemeinderat stellte er erste Entwürfe vor. Dort stießen sie auf ungeteilte Zustimmung. Bürgermeister Uli Pfanner beispielsweise sprach von einem „Gebäude, das sich harmonisch einfügt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.