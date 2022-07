Die Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“ mutet den Gästen Blicke in tiefe Abgründe zu und beschert ihnen ein sinnbetörendes Erlebnis.

30.07.2022

Es gibt Schmerz, der lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Ja sogar Schmerz, der lässt sich nicht mal erinnern. Der kapselt sich ab, vergräbt sich in den Tiefen des Unterbewusstseins und will dort nie mehr gefunden werden. Von solchem Schmerz handelt die 2021 von Johannes Kalitzke präsentierte Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“, die die Bregenzer Festspiele an zwei Abenden zeigten. Ein sinnbetörendes Erlebnis, das den Zuseherinnen und Zusehern Blicke in tiefe Abgründe zumutete.

