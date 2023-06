Musik bis spät in die Nacht beim Parknachtfestival Lindenberg

Vom Nachmittag bis spät in die Nacht ist im Stadtpark in Lindenberg eine Sache garantiert: Musik. Ob Rock, Reggea oder Ska - die Bands reißen das Publikum mit.

18.06.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Bereits am Nachmittag versammeln sich die Menschen im Stadtpark in Lindenberg. Manche haben Picknickdecken mitgebracht und genießen die Wärme der Sonne, andere haben sich lieber in den Schutz der aufgestellten Pavillons zurückgezogen um sich mit einem Getränk abzukühlen.

Was auf dem Parknachtfestival in Lindenberg 2023 geboten ist

Hier steigt das Parknachtfestival, eingeleitet von der Big-Band des Gymnasiums Lindenberg. Danach betritt die Rockband EnginEar die Bühne und bewegt schon den ein oder anderen dazu aufzustehen, und in der ersten Reihe mitzufiebern. Zum Abend hin wird die Stimmung wieder etwas ruhiger mit dem Singer-Songwriter Duo Kasita Kanto aus Rosenheim, die mit ihren Texten und sanfter Gitarre das Publikum zum Nachdenken und Entspannen einladen.

Mit der Band Oxmo aus Konstanz geht die Party dann langsam los. Vor allem das jüngere Publikum lässt sich von der Mischung aus Hip-Hop, Ska und Punk begeistern. Der Frontsänger verlässt sogar mehrmals die Bühne und mischt sich unters Publikum um kleine "Moshpits" zu starten.

Die besten Fotos vom Parknachtfestival in Lindenberg

Der nächste Act stellt sich mit der Frage vor: "Lindenberg, liebt ihr Reggea-Musik?". Die Antwort aus dem Publikum ist ein lautes, klares "Ja". Und das sieht man auch. Mit einer Mischung aus Deutsch, Spanisch und Englisch bringt das Duo Raggabund aus München zusammen mit ihrem DJ wirklich auch die Letzten aus der hinteren Reihe nach vorne, um ausgelassen zu den Karibik-Beats zu tanzen.

Wer nach Mitternacht noch nicht genug hat, kann zur Afterparty in den Club bleifrei weitergehen, um dort bis früh in den Morgen die Veranstaltung ausklingen zu lassen.