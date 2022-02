Plötzlich ganz kahl: Wieso die Stadt Lindenberg einige Bäume gestutzt hat

Äste weg, Krone weg: Einige Bäume in Lindenberg sind plötzlich ganz kahl. Auf Nachfrage erklärt die Stadt, was hinter der Aktion steckt.

08.02.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Etlichen Fußgängern sind die kahlen Bäume in Lindenberg aufgefallen. Zum Beispiel in der Goethestraße, im Schatten der Stadtpfarrkirche, oder in der Hauptstraße, unweit von Stadtplatz und Rathaus. Was steckt dahinter?

Bäume in Lindenberg leiden an Schneebruch

Eine Nachfrage bei Stadt liefert des Rätsels Lösung: Ihren flotten Kurzhaarschnitt haben die genanten Bäum nicht aus modischen Gründen verpasst bekommen. Der Bauhof hat sie – wie andere Artgenossen im Stadtgebiet – aufgrund von Schneebruch zurückschneiden müssen.

„Der schwere nasse Schnee hat die Äste abgebrochen und somit musste der Rückschnitt erfolgen“, erklärt Frank Müller vom Bauamt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Kugelrobinie treibt im Frühjahr wieder aus

Allerdings werden die Bäume nicht lange so kahl bleiben: Im Frühjahr treiben die Kugelrobinien, so der Name der Bäume, laut Müller wieder aus – und erhalten so ihre ursprüngliche Form zurück.