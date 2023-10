Krankenhaus im Westallgäu: Not-OP statt langfristiger Therapie

Zur Insolvenz hat auch die Schwesternschaft beigetragen. Warum der Kreis sich für begrenzte Zeit an der Finanzierung beteiligen sollte. Ein Kommentar.

28.10.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Die Schuldigen waren schnell ausgemacht. Corona und Gesundheitsminister Karl Lauterbach seien schuld an der (beinahe) Pleite der Rotkreuzklinik Lindenberg, so Rathauschef Eric Ballerstedt vor ein paar Wochen in der Bürgerversammlung. Er hat dabei den wichtigsten Beteiligten quasi aus der Verantwortung entlassen. Die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz.

