Auto in die Leitplanke geschleudert - Säugling im Krankenhaus

Gescheiterter Überholversuch: Auf der A96 hat es in Fahrtrichtung München auf Höhe Sigmarszell einen Unfall gegeben, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden.

23.05.2022 | Stand: 15:20 Uhr

Zwei Erwachsene und ein Säugling kamen danach ins Krankenhaus: Auf der A96 hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben. Wie die Beamten informierten, ereignete sich der Vorfall in Fahrtrichtung München. Dort fuhr eine österreichische Autofahrerin auf Höhe Sigmarszell auf die Überholspur, um an einem Mercedes vorbeizuziehen. Trotz Vollbremsung fuhr ihr dabei ein von hinten kommender BMW auf.

Unfall auf der A96 auf Höhe Sigmarszell verursacht 150.000 Euro Schaden

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Wagen nach links in die Leitplanke geschleudert. Anschließend geriet er wieder auf die Fahrspur, wobei er mit dem Mercedes kollidierte. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst versorgte fünf Menschen an der Unfallstelle, die für rund eineinhalb Stunden gesperrt war.

