So lief das Filmjahr 2021 im Kino in Lindenberg

Wieso Kino-Leiter Sascha Sauthoff ein Auf und Ab erlebte und welcher Film in Lindenberg die meisten Besucher anlockte.

04.01.2022 | Stand: 10:04 Uhr

An James Bond war einfach kein Vorbeikommen. Der Film „Keine Zeit zu sterben“ war im Jahr 2021 der erfolgreichste und beliebteste Kinofilm in Lindenberg. Kein anderer Streifen hat nach Auskunft von Leiter Sascha Sauthoff mehr Filmfans ins Neue Krone Kino gelockt. „Er ist besonders bei Besuchern ab 40 sehr gut angekommen“, sagt Sauthoff.

Das Kinojahr 2021 war eigentlich gar kein richtiges Jahr. Das Kino in Lindenberg konnte nach einem Lockdown erst im Mai seine Türen wieder öffnen – allerdings damals als eines der ersten in ganz Bayern und sogar in ganz Deutschland. „Der Start war zögerlich, da zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenige Filme zur Verfügung standen und wir uns vor allem nur am Repertoire vom Herbst 2020 bedienen konnten“, blickt Sauthoff zurück.

Kino Lindenberg: Viele Besucher in Sommer und Herbst

Der Sommer und der frühe Herbst liefen dann „sehr zufriedenstellend“ – das Wetter trug seinen Teil dazu bei. „Besonders bei den Kindern haben wir gemerkt: Die Freizeitaktivitäten haben absolut gefehlt. Dies erkennt man auch in der Rangliste: Sieben Filme in den Top Ten sind Kinder- und Jugendfilme“, sagt Sauthoff.

Seit Mitte November seien die Bedingungen für die Kinobranche wieder „deutlich erschwert“ durch die 2G-Plus-Regelung und nur noch 25 Prozent Auslastung. „Das bedeutete für uns einen Lockdown durch die Hintertür. Das Ergebnis: Der Besucherstrom ging wieder deutlich zurück, die Verunsicherung war da“, sagt Sauthoff.

Sascha Sauthoff vom Neue Krone Kino hofft auf viele Filme für 2022

Er hofft auf ein besseres Jahr 2022 „mit weniger Einschnitten und vielen Filmen“. Der Ausblick sei vielversprechend. In den kommenden Monaten sollen unter anderem „Der Nachname“, „Guglhupfgeschwader“, „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“, „Bob’s Burgers“, „Top Gun Maverick“ und die Fortsetzung „Avatar 2“ anlaufen.

Craigs letzter Bond war erfolgreichster Kinofilm 2021

Das Kino in Lindenberg ist in den vergangenen Monaten auf 3D umgerüstet worden. Auch der Kassenbereich wurden erneuert. Zudem gab es nach gut 30 Jahren neue Sitze. Sie sind jetzt nicht mehr rot, sondern blau. Knapp 130 Plätze stehen insgesamt zur Verfügung.

Für sein „hervorragendes Programmangebot“ wurde das Kino zudem vom Freistaat Bayern mit 10.000 Euro ausgezeichnet.

Die Top 5 im Kino Lindenberg 2021:

James Bond – Keine Zeit zu sterben Daniel Craigs letzter Aufritt als 007 war auch in Deutschland der erfolgreichste Kinofilm des Jahres.

Kaiserschmarrndrama Der siebte Eberhofer-Krimi begeisterte mit seinem bayerischen Humor.

Paw Patrol Die Fellfreunde waren das Pflichtprogramm für alle kleinen Superhelden bis zu acht Jahren.

Die Schule der magischen Tiere Bestseller bei Kindern und Jugendlichen, Gesprächsstoff auf dem Pausenhof. Fortsetzung im Herbst geplant.

Spider-Man: No Way Home Dem Marvel-Abenteuer reichten nur zwei Wochen für den fünften Platz.

