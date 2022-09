So wird Lindenberg schöner: Bürger spenden Bäume und Bänke

Die Stadt Lindenberg bietet Baumpatenschaften an. Die Idee kommt an. Allerdings lässt sich nicht jeder Wunschstandort umsetzen. Das gilt auch für Ruhebänke.

05.09.2022 | Stand: 10:04 Uhr

„Schenken Sie sich, Ihren Lieben und der Stadt einen Baum!“. So wirbt die Stadt Lindenberg auf ihrer Homepage um Baumpatenschaften. Offensichtlich kommt die Bitte an: Zwei Dutzend Bäume hat die Stadt so in knapp zwei Jahren pflanzen können.

Und: Mittlerweile haben ihr Bürger auch fünf Bänkchen geschenkt. „Eine schöne Zahl“, ist Bürgermeister Eric Ballerstedt mit der Resonanz sehr zufrieden.

(Lesen Sie auch: "Hallo Papa, mein Handy ist kaputt": Chat mit einem Telefon-Betrüger)

Bürger und Unternehmen können seit 2020 Baumpatenschaften in Lindenberg übernehmen. Betriebe halten sich bislang aber zurück. „Ganz überwiegend Bürger“ übernehmen die Patenschaften, schildert Ballerstedt. 24 Bäume sind so mittlerweile in Lindenberg gesetzt worden. Am Waldsee beispielsweise genauso wie am Bergfriedhof oder in der Stadt.

Ruhebänke in Lindenberg: Spender schlagen Standorte vor

Die Bürger können Standorte vorschlagen, das Bauamt prüft dann, ob dort ein Baum gesetzt werden kann. Nicht immer ist das der Fall. Mitunter liegen beispielsweise Kabel oder Kanäle im Untergrund. „Im Stadtgebiet ist das vergleichsweise oft der Fall“, sagt Ballerstedt.

Lesen Sie auch

Diskussion um Baumfällungen in Lindenberg und Scheidegg Bürger fragen: „Kann jeder Bäume umschneiden wie er will?“

Zudem ist nicht jede Baumart für jeden Standort auch geeignet. Die Stadt versuche aber in jedem Fall dem gewünschten Standort so nah wie möglich zu kommen und unterbreite den Paten einen entsprechenden Vorschlag, schildert der Bürgermeister.

Gleiches gilt für die Bänkchen. Auch da lässt sich nicht jeder Wunschstandort verwirklichen. Teils gehöre der Stadt das Grundstück nicht, teils wollten Eigentümer keine Bank auf ihrem Grund stehen haben, beispielsweise weil sie Angst für liegengelassenen Müll haben, schildert der Rathauschef.

Eine Baumspende in Lindenberg kostet rund 600 Euro

Eine ganz konkrete Zahl zu den Kosten nennt die Stadt nicht. Bei den Bäumen hängt das stark von Art und Größe ab. Mit circa 600 Euro sollten spendenwillige Bürger aber alles in allem rechnen, schildert Ballerstedt – Pflanzung, Pflege und Dreibock eingeschlossen.

In einem ähnlichen Rahmen bewegen sich die Ausgaben für ein Bänkchen. Davon hat die Stadt mittlerweile fünf Stück aufstellen können. Zeitweise wurde die Stadt in diesem Bereich ausgebremst. Denn es habe eine Weile lang schlicht keine Bänke auf dem Markt gegeben, schildert Ballerstedt.

(Lesen Sie auch: Das ist an den Kulturtagen 2022 in Lindenberg geboten)

Egal, ob Baum oder Bank – Paten bekommen auf Wunsch eine Spendenbescheinigung und eine individuell gestaltete Urkunde. Weitere Verpflichtungen übernehmen sie nicht. Die Pflege der Bäume übernehmen die Gärtner des Bauhofes.

Eine Baumpatenschaft eingehen können Bürger jederzeit, gesetzt werden die neuen Bäume aber nur im Frühjahr und im Herbst, dann sind die Bedingungen dafür ideal.