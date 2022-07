Strahlende Gesichter und Gänsehaut beim Musikfest in Heimenkirch

Mehr als 1000 Musikanten bilden beim Bezirksmusikfest in Heimenkirch den Gesamtchor. Begleitet von Tausenden Gästen ziehen sie ins Festzelt in Meckatz.

10.07.2022 | Stand: 18:07 Uhr

„Das Mitmarschieren beim Festumzug ist Ehrensache“, „Der Gesamtchor ist wie ein Hochamt“ und „Das sorgt für Gänsehaut“: drei Zitate, die den Sonntagnachmittag als abschließenden Höhepunkt des 60. Bezirksmusikfests in Heimenkirch trefflich beschreiben. Über 1000 Musikantinnen und Musikanten bei Gesamtchor und Festumzug, Hunderte Teilnehmer aus den Heimenkircher Vereinen und Tausende Gäste entlang der Festzugsstrecke von der Ortsmitte zum Festzelt in Meckatz genossen viele wunderbare Momente – nachdem das letzte Bezirksmusikfest wegen der Pandemie bereits drei Jahre her ist.

