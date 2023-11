In der Therme Lindau onaniert ein 57-Jähriger in der Sauna. Das missfällt einem anderen Gast offenbar.

23.11.2023 | Stand: 13:00 Uhr

In der Therme in Lindau hat ein Gast einen anderen am Mittwochabend vor der Sauna ins Gesicht geschlagen. Wie die Nachforschungen der Polizei ergaben, war der 57-Jährige aber wohl nicht ganz unbeteiligt an der Aktion. Nach eigenen Angaben onanierte er in der Sauna. Dies gefiel einem anderen Sauna-Gast nicht. Nach der Verlassen der Sauna schlug er dem 57-Jährigen deshalb mit der flachen Hand ins Gesicht.

Therme Lindau: Exhibitionist ruft die Polizei zu Hilfe

Der 57-Jährige bat die hinzugerufenen Polizisten, ihn bis zu seinem Auto zu begleiten. Er befürchtete, dass ihm der andere Mann auflauern würde. Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Anzeigenerstatter sowie wegen Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Sauna-Gast.

