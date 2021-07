Im Nachwuchs arbeiten die Vereine längst schon zusammen. Was jetzt die Gründe sind, welchen Namen die neue Mannschaft trägt und wo die Heimspiele stattfinden.

17.07.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Was im Jugendbereich schon seit einigen Jahren erfolgreich funktioniert, soll nun auch bei den Aktiven klappen: Der TSV Heimenkirch und der TSV Wohmbrechts haben zur neuen Saison 2021/22 aus ihren Kreisliga-Mannschaften eine Spielgemeinschaft gebildet. Diese firmiert unter dem Namen SG Wohmbrechts/Westallgäu und geht in der Kreisliga B sowie in der zugehörigen Reserverunde auf Torejagd. Als Trainer stehen Matthias Frommknecht, Markus Rehm und Christian Drondorf in der Verantwortung.