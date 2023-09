Kurz vor dem Campingplatz Lindau: Wohnwagen löst sich und kracht in eine Mauer

Ein 76-jähriger Mann wollte Urlaub auf einem Campingplatz in Lindau machen. Kurz vor dem Ziel löste sich der Wohnwagen vom Fahrzeug und krachte in eine Mauer.

12.09.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Ein Wohnwagen hat sich am Montagmittag von dem Fahrzeug eines 76-Jährigen Urlaubers gelöst und ist gegen eine Mauer gekracht.

Laut Polizei wollte der Mann Urlaub auf einem Campingplatz in Lindau machen.

Kurz vor Campingplatz in Lindau: Wohnwagen von Urlauber löst sich vom Fahrzeug

Kurz vor dem Ziel löste sich jedoch aus bisher unbekannten Gründen der Wohnwagen vom Zugfahrzeug und krachte am rechten Fahrbahnrand in eine Mauer mit einem aufgesetzten Gartenzaun. Die Mauer wurde durch den Aufprall des Wohnwagens umgeworfen und stark beschädigt.

Am Wohnwagen und an den auf der Deichsel angebrachten Fahrrädern enstand ebenfalls enormer Schaden. Der Gesamtschaden am Wohnwagen und Mauer wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Wohnwagen wurde abgeschleppt.

