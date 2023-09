Was erwarten die Menschen im Westallgäu von der Politik?

Der Westallgäuer sucht das Gespräch: Er fragt die Menschen auf dem Wochenmarkt in Lindenberg nach ihren Anliegen und Forderungen an Landespolitik

17.09.2023 | Stand: 05:35 Uhr

In wenigen Wochen ist Landtagswahl in Bayern. Der Wahlkampf hat bereits Fahrt aufgenommen, Plakate weisen auf die Kandidaten und Kandidatinnen hin, Parteien laden zu Veranstaltungen.

Westallgäuer äußern ihre Forderungen an die Politik

Mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen will auch die Heimatzeitung: Setzten die Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt die richtigen Themen? Welche Erwartungen haben die Menschen an die Politik? Welche Inhalte interessieren die Westallgäuer und wo würden sie sich politisches Handeln wünschen? Zu diesen Fragen sind Ihre Gedanken, liebe Leserinnen und Leser, gefragt.

Lesen Sie auch: "Landtagswahl: Wie Kandidaten Social Media nutzen, was sie von Plakaten halten"

Gespräch über Landespolitik auf dem Wochenmarkt in Lindenberg

Darum kommt die Redaktion nächstes Wochenende nach Lindenberg auf den Wochenmarkt. Am Samstag, 23. September, können Interessierte am Stand des Westallgäuers auf dem Stadtplatz von 10 bis 12 Uhr ihre Forderungen, Wünsche und Kritik an die Politik loswerden. Wir werden im Anschluss darüber berichten und den Landespolitikern oder denen, die es gerne werden wollen, die Aufgaben und Ideen mitgeben.

Wer an dem Tag verhindert ist, aber seine Anliegen zu diesem Thema dennoch mitteilen möchte, kann sie uns gerne zur Veröffentlichung (mit Namen) schicken – entweder per E-Mail oder per Post an folgende Adresse: Redaktion Der Westallgäuer, Fridolin-Holzer-Straße 18, 88171 Weiler.

Kontakt zur Redaktion per E-Mail redaktion@westallgaeuer-zeitung.de

Lesen Sie auch: "Landtagswahl in Bayern 2023: Diese Jugendlichen haben zum ersten Mal die Qual der Wahl"