Was ist eigentlich Pickleball? In Lindenberg wird die Sportart gespielt

Pickleball ist in Deutschland unbekannt. Der TSZ Lindenberg bietet die Sportart aber an. Abteilungsleiter Markus Freudig erklärt, was es damit auf sich hat.

23.04.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Im Tischtennis ist Markus Freudig ein alter Hase. Der 52 Jahre alte Lindenberger hat schon etliche Spiele auf dem Buckel und zuletzt sogar eine Meisterschaft geholt. Dennoch sagt er: „Pickleball ist aktuell meine Nummer 1.“ Diese Sportart ist in Deutschland bisher noch sehr unbekannt – doch beim TSZ Lindenberg gibt es sie. Freudig ist der Abteilungsleiter.

