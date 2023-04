Wochenmarkt in Röthenbach startet wieder in die Saison

Der Wochenmarkt Röthenbach hat jetzt bis Oktober wieder geöffnet. Welche regionalen Produkte angeboten werden und welche neuen Händler es gibt.

18.04.2023 | Stand: 07:19 Uhr

Hier der typische Duft von gereiftem Käse, dort von Gegrilltem und dazwischen tummeln sich zahlreiche Marktbesucher, die entweder gezielt einen Stand ansteuern und einkaufen oder bewusst viel Zeit mitgebracht haben, um auch ein Schwätzchen zu halten: In bewährter Form ist der Röthenbacher Wochenmarkt in seine dritte Saison gestartet. Voraussichtlich bis Ende Oktober ist jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr der Bereich zwischen Kirche und Schule wieder der Marktplatz der Argentalgemeinde.

Wochenmarkt Röthenbach kam gerade in Corona-Zeiten gut an

Die Idee zu einem Wochenmarkt bewusst am Freitagnachmittag hatte Gudrun Stimm aus dem Urlaub mitgebracht und ihre Ratskollegen im Gemeinderat schnell überzeugt. Gerade in Corona-Zeiten war das Angebot bestens angekommen, bot es doch auch die Möglichkeit, sich im Freien bei geringer Infektionsgefahr auszutauschen.

Einkaufen und Gespräche führen – das gehört auch nach der Pandemie für Bürgermeister Stephan Höß zum Erfolgskonzept des Wochenmarktes in dem Ort. Bewusst sollen sich auch immer im Wechsel andere Vereine einbringen und die Bewirtung übernehmen. Beim ersten Wochenmarkt des Jahres war es die Feuerwehr. Höß ließ es sich denn auch nicht nehmen, der 2023er Premiere beizuwohnen – obgleich er eigentlich im Urlaub war.

Vieles wirkte auf die Besucher des Wochenmarktes vertraut: Zum Beispiel fungiert auch in diesem Jahr Hans-Peter Rasch als Marktleiter und Hans-Jörg Bentele aus Stiefenhofen lässt es sich in seinem 80. Lebensjahr nicht nehmen, auf dem Markt unter anderem Kartoffeln, Honig und Zwiebeln anzubieten. Fabio Angelini aus Wiedemannsdorf (Gemeinde Oberstaufen) ist wieder mit italienischen Spezialitäten vertreten und Marktleiter Rasch verkauft für Josef Dirmeier aus Unterreitnau Erzeugnisse wie Äpfel, Spargel – und in den kommenden Wochen bald auch wieder Erdbeeren. Im Angebot hat er auch Fleischkonserven und Landjäger, die der Zweite Bürgermeister Stephan Wagner auf seinem Hof produziert. (Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Wochenmärkte im Allgäu)

Neuer Metzger auf dem Wochenmarkt kommt aus Waltenhofen

Mit bei Rasch am Stand hilft Nadja Zeimetz aus Röthenbach. Sie nutzt den Markt auch, um ihre selbstproduzierten Seifen zu verkaufen. Aber Rasch hat als Marktleiter auch intensive Wochen hinter sich. Denn es galt, einen neuen Metzger zu finden, der das Marktangebot abrundet. Fündig geworden ist er schließlich in Waltenhofen. Dort hat sich Thomas Egger vor etwa 16 Jahren mit einer Landwirtschaft und einer Metzgerei selbstständig gemacht.

Doch er betreibt nicht nur einen Hofladen, er ist seit 2012 auch auf Wochenmärkten präsent – so beispielsweise in Isny. Was dabei ein Glücksfall ist: „Am Freitagnachmittag hatte ich bislang noch keinen Markt“, sagt Egger, warum er nun auch in Röthenbach mitmacht. Positiv aus seiner Sicht ist dabei, dass es den Markt im Winter nicht gibt. Denn durch den Schnee sei die lange Fahrt für ihn ein zu großer Aufwand. So aber passt es – und Egger konnte schon gleich bei seinem ersten Marktauftritt viele neue Kunden begrüßen.

Aufgegangen ist die Rechnung von Bernd und Hildegard Baur. Sie betreiben seit über zwei Jahren die Sennerei in Grünenbach und waren schon in den beiden Vorjahren auf dem Markt in Röthenbach präsent. Was ihnen gelungen ist: Viele Stammkunden seien in den Wintermonaten in den Laden nach Grünenbach gekommen, freuen sie sich. Doch auch nach Röthenbach auf den Markt kommen sie nun wieder gern, denn das Konzept hier gefällt ihnen.