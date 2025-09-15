Icon Menü
Weniger Flüchtlinge kommen nach Deutschland: Was das für die Kommunen bedeutet

Flüchtlinge im Allgäu

Weniger Flüchtlinge, aber trotzdem kämpfen die Allgäuer Kommunen

Es kommen kaum noch Asylsuchende ins Allgäu. Die Zahlen sind zuletzt zurückgegangen. Warum die Gemeinden und Städte dennoch nicht aufatmen können.
Von Felix Futschik und Helmut Kustermann
    • |
    • |
    • |
    Es kommen weniger Asylsuchende nach Deutschland und damit auch ins Allgäu. Auch wenn sich damit die Lage für die Landkreise und Kommunen etwas entspannt hat, können Politiker noch nicht aufatmen, wie Kaufbeurens OB Stefan Bosse (oben) berichtet. Für ein Instrument ist der Unterallgäuer Landrat Alex Eder dankbar.
    Es kommen weniger Asylsuchende nach Deutschland und damit auch ins Allgäu. Auch wenn sich damit die Lage für die Landkreise und Kommunen etwas entspannt hat, können Politiker noch nicht aufatmen, wie Kaufbeurens OB Stefan Bosse (oben) berichtet. Für ein Instrument ist der Unterallgäuer Landrat Alex Eder dankbar. Foto: Boris Roessler, dpa/Mathias Wild/Alexander Kaya

    Es kommen weniger Geflüchtete nach Deutschland und damit auch ins Allgäu. Seit Herbst geht die Zahl der Asylanträge zurück - abgesehen von üblichen Schwankungen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilt für Bayern mit: Im Januar 2025 wurden 2359 Erstanträge auf Asyl gestellt, im Juni waren es nur noch 922. Auch deutschlandweit gehen die Zahlen zurück. Entspannt sich damit also die Situation für die Kommunen im Allgäu, die vor allem zwischen 2022 und 2024 unter massivem Druck standen?

