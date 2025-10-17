Wann kommt der erste Schnee ins Allgäu?

Im Allgäu ist es nicht ausgeschlossen, dass auch mal im September der erste Schnee fällt. Der gebürtige Sonthofener Diplom-Meteorologe Joachim Schug erinnert sich: Am 22. September 1979 fielen in Oberstdorf sieben und in Kempten ein Zentimeter Schnee. Und im höher gelegenen Balderschwang gab es häufig noch Neuschnee im Juni – oder auch mal am 18. August 1963: Damals schneite es drei Zentimeter, so Schug.

