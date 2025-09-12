Wird der IC von Oberstdorf nach Hamburg komplett gestrichen?

Wird der Fernverkehr ins Allgäu dauerhaft eingeschränkt? Von den beiden IC-Verbindungen, die in Oberstdorf enden, soll angeblich eine gestrichen werden. Entsprechende Medienberichte von Donnerstag beziehen sich dabei auf „bahninterne Quellen“. Es ist davon die Rede, dass der IC, der Oberstdorf mit Hamburg verbindet, am 7. Oktober zum letzten Mal fährt. Es handelt sich um den Intercity 2085 mit dem Namen Nebelhorn.

