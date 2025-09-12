Icon Menü
Bahnreisen im Allgäu: Wird der IC von Oberstdorf nach Hamburg komplett gestrichen?

Fernverkehr

Wird der IC von Oberstdorf nach Hamburg komplett gestrichen?

Der Fernverkehr von Oberstdorf nach Hamburg und Dortmund wird durch Baustellen stark eingeschränkt. Wie es danach weitergeht, ist völlig offen.
Von Andreas Berger
    • |
    • |
    • |
    Der Bahnhof Oberstdorf wird derzeit umgebaut, damit er auch künftig von Fernverkehrszügen genutzt werden kann.
    Der Bahnhof Oberstdorf wird derzeit umgebaut, damit er auch künftig von Fernverkehrszügen genutzt werden kann. Foto: Benjamin Liss (Archivbild)

    Wird der Fernverkehr ins Allgäu dauerhaft eingeschränkt? Von den beiden IC-Verbindungen, die in Oberstdorf enden, soll angeblich eine gestrichen werden. Entsprechende Medienberichte von Donnerstag beziehen sich dabei auf „bahninterne Quellen“. Es ist davon die Rede, dass der IC, der Oberstdorf mit Hamburg verbindet, am 7. Oktober zum letzten Mal fährt. Es handelt sich um den Intercity 2085 mit dem Namen Nebelhorn.

