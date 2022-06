WM-Langlauf-Zentrum soll zum Sommer-Ausflugsziel werden - Das plant Oberstdorf

Im Oberstdorfer Langlauf-Zentrum soll im Sommer künftig ein breites Angebote für Freizeitsportler und Familien geben. Doch die Zuständigkeiten sind ungeklärt.

10.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Im Nordic Café ist nur wenig Betrieb unter den Sonnenschirmen und auf der benachbarten Rollerbahn drehen Sportler einsam ihre Runden. Das könnte im Langlaufzentrum in Oberstdorf die Ruhe vor dem Sturm sein. Doch wie viele Gäste und Einheimische im Sommer tatsächlich den Weg in die vor der Ski-WM 2021 für rund 25 Millionen Euro umgebaute Sportanlage finden, ist noch offen. Das Nordic Zentrum soll ein ganzjährig attraktives Ausflugsziel sein und wirtschaftlicher betrieben werden. So sieht es das Nutzungskonzept vor. Doch die Ideen sind erst in Teilen umgesetzt und es ist ungeklärt, wer für die Sportanlage zuständig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.