Gab es zwei weitere Wolfsrisse im Ostallgäu?

Hat ein Wolf ein Kalb und ein Rind im Ostallgäu getötet? Diese Frage wird das Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg in den kommenden Tagen beantworten. Die Behörde lässt DNA-Proben untersuchen, die an den Kadavern der Tiere entnommen wurden. Die Risse ereigneten sich im Zeitraum von Ende September bis Anfang Oktober.

Unabhängig vom Ausgang der Labor-Ergebnisse: Fünf Wolfsnachweise gab es laut LfU in diesem Jahr bereits in unserer Region. Drei Schafe, ein Rinderkalb, ein Wildtier und ein Reh verendeten durch Risse im Unter-, Ober- und Ostallgäu. Zudem gab es im Unter- und im Oberallgäu je einen Nachweis per Foto- beziehungsweise Videoaufnahme.

Der mutmaßliche Wolfsangriff auf ein Rind beim Viehscheid in Wertach taucht nicht in der Statistik auf. Von der Fleischwunde des Tieres sei in der Hektik des Viehscheids, den tausende Besucher begleitet haben, kein Abstrich genommen worden, sagt Fabian Höß, Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu.

Älpler und Landwirte seien beunruhigt - und zwar mit Blick auf ihre Weidetiere. „Unsere Sorge ist, dass sie bei immer stärkerer Präsenz des Wolfes nicht mehr so zu halten sind wie bisher.“ Um diese Botschaft deutlich zu machen, nahm der AVA-Vorsitzende Christian Brutscher vor einigen Tagen an einem Treffen von weiteren Alpvertretern aus Österreich, der Schweiz und Italien mit EU-Kommissarin Jessika Roswall (Schweden) teil. „Das Problem betrifft ja den gesamten Alpenraum“, sagt Höß.

Wo genau Tiere gerissen oder Wölfe in Bayern gesichtet werden, darüber gibt das LfU übrigens keine Auskunft. Die Behörde belässt es bei der Angabe von Landkreisen. Doch die sind bekanntlich groß. „Für die Transparenz wäre es gut, wenn zumindest die Gemeindegebiete mitgeteilt würden“, sagt Höß.

Das LfU begründet sein Vorgehen damit, dass Wölfe bis zu 70 Kilometer am Tag wandern können. Zudem wolle man betroffene Tierhalter nicht ungewollt einer „möglicherweise folgenden medialen Präsenz aussetzen“.