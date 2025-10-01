Allgäuer Brauerei räumt Preise ab bei den renommierten World Beer Awards 2025

Die World Beer Awards sind eines der renommiertesten internationalen Events für die globale Bierbranche und fördern die weltweite Anerkennung von Braukunst. Jetzt wurden die Gewinner für 2025 bekannt gegeben. Auch eine Brauerei aus dem Allgäu hat sich Preise verdient.

Die Aktienbrauerei Kaufbeuren sahnte bei den World Beer Awards gleich für mehrere ihrer Biere Preise in den Kategorien Gold, Silber und Bronze ab. Gold gab es zum Beispiel für dieses Produkt: ABK Doppel Bock Buronator 7.5%.

Diese Preise gab es für die Aktienbrauerei Kaufbeuren bei den World Beer Awards 2025:

Doppelbock Buronator (Gold)

Spezialbier Edel (Silber)

Hell – Das Blaue (Silber)

Pils Anno 1907 (Bronze)

World Beer Awards 2025: Siegerehrung in Norwich

Am Mittwoch, 13. August, wurden die Gewinner der World Beer Awards 2025 offiziell bekannt gegeben. Die Bekanntgabe fand im The Great Hospital statt, einem historischen Veranstaltungsort in Norwich, Großbritannien.

Die deutschen Gewinner wurden einen Monat zuvor im Rahmen des „Brauertags“ bekannt gegeben, einer Sonderveranstaltung des Deutschen Brauerbundes, bei der Menschen aus ganz Deutschland und der ganzen Welt zusammenkommen, um die reiche und vielfältige Bierindustrie des Landes zu feiern. Die Siegerehrung fand in Berlin in der Kulturbrauerei statt und die siegreichen Brauereien wurden mit Bronze-, Silber- und Goldmedaillen sowie Landessiegertiteln ausgezeichnet.

Für die Vielfalt und Qualität der Braukunst weltweit

Die World Beer Awards 2025 sind ein internationaler Wettbewerb, bei dem die weltweit besten Biere in verschiedenen anerkannten Bierstilen ausgezeichnet werden. In mehreren Kategorien wie IPA, Lager, Stout, Porter, Weizenbier und alkoholfreie Biere werden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben; daneben wird pro Kategorie ein sogenannter „Country Winner“ gekürt, der als bestes Bier seines Stils aus dem jeweiligen Land gilt.

Die World Beer Awards dienen dazu, die Vielfalt und Qualität der Braukunst weltweit zu zeigen und herausragende Biere sowie Brauereien international bekannt zu machen. Der Wettbewerb findet jährlich statt. Die Teilnahme steht allen Brauereien offen, Produkte werden von Experten verkostet und bewertet.