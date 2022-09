Zirkus Charles Knie: Termine 2022 im Allgäu und Ticketpreise

Der Zirkus Charles Knie kommt ins Allgäu. Fünf Stationen sind geplant. Infos zu Terminen und Preisen für die Vorstellungen des Großzirkus finden Sie hier.

15.09.2022 | Stand: 11:46 Uhr

Der Zirkus Charles Knie, einer der drei Großzirkusse Deutschlands, ist im Allgäu unterwegs. Fünf Stationen sind in der Region geplant. Auftakt ist dabei in Kempten, letzter Halt in Immenstadt. Erst im Juni diesen Jahres wurde das neue Programm erstmals aufgeführt. Die Tour endet heuer im November. Vorher aber sind noch die Veranstaltungen im Allgäu Ende September bis Mitte Oktober. Die Vorstellungen dauern 150 Minuten, wovon 20 Minuten Pause für die Artisten und Künstler vorgesehen sind. In dieser Zeit sind unter anderem 22 Darbietungen mit 30 Artisten anzuschauen, begleitet von einem achtköpfigen Liveorchester.

Zirkus Charles Knie kommt nach Kempten

Wo: Platz an der Allgäuhalle

Platz an der Allgäuhalle Wann: 21. bis 25. September täglich: 16 und 19.30 Uhr Donnerstag: 11 und 15 Uhr

21. bis 25. September Familienvorstellung am Mittwoch, 21. September, um 16 Uhr

Preise für die Tickets der Veranstaltungen

regulär (Erwachsene und Kinder ab 15 Jahren) Rang - 22 Euro Tribüne unnummeriert - 28 Euro Tribüne nummeriert - 32 Euro Loge nummeriert - 38 Euro

(Erwachsene und Kinder ab 15 Jahren) ermäßigt (Kinder bis 14 Jahren, Rentner, Schüler, Studenten und Menschen mit Beeinträchtigung) Rang - 17 Euro Tribüne unnummeriert - 23 Euro Tribüne nummeriert - 27 Euro Loge nummeriert - 33 Euro

(Kinder bis 14 Jahren, Rentner, Schüler, Studenten und Menschen mit Beeinträchtigung) Einheitspreise bei Familienvorstellungen Tribüne unnummeriert - 12 Euro Tribüne nummeriert - 16 Euro Loge nummeriert - 20 Euro



Die Tickets sind im Vorverkauf erhältlich oder ab dem Tag vor der ersten Vorstellung ab 10 Uhr täglich. Der Einlass zu den Veranstaltungen beginnt eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. Ab Beginn wird kein Einlass mehr gewährt.

Mit einer neuen Wassershow bietet der jüngste der drei Großzirkusse Deutschlands eine neue Show.

Termin in Füssen: Zirkus Charles Knie auf dem Volksfestplatz

Wo: Volksfestplatz in Füssen

Volksfestplatz in Füssen Wann: 27. bis 29. September täglich: 16 und 19.30 Uhr Donnerstag: 16 Uhr

27. bis 29. September Familienvorstellung am Dienstag, 27. September, um 16 Uhr

Termin in Memmingen: Zirkusvorstellung am Adenauerring

Wo: Wiese bei Fa. Metzeler / Adenauerring

Wiese bei Fa. Metzeler / Adenauerring Wann: 1. Oktober bis 3. Oktober Samstag: 16 und 19.30 Uhr Sonntag: 11 und 15 Uhr Montag: 11 und 15 Uhr

1. Oktober bis 3. Oktober Familienvorstellung am Sonntag, 2. Oktober, um 11 Uhr

Kaufbeuren: Termin auf dem Tänzelfestplatz

Wo: Tänzelfestplatz

Tänzelfestplatz Wann: 6. Oktober bis 10. Oktober täglich: 16 und 19.30 Uhr Sonntag: 11 und 15 Uhr Montag: 16 Uhr

6. Oktober bis 10. Oktober Familienvorstellung am Donnerstag, 6. Oktober, um 16 Uhr

Abschluss der Tourtermine im Allgäu: Immenstadt