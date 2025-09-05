Fragen und Antworten zu unseren Newslettern

Sind die Newsletter der Allgäuer Zeitung kostenlos?

Ja. Alle unsere Newsletter erhalten Sie kostenlos und unverbindlich.

Wie oft bekomme ich nach der Bestellung den Newsletter der Allgäuer Zeitung?

Unsere Newsletter „Der Tag in...“ werden täglich morgens um 6 Uhr verschickt. WEITBLICK erhalten Sie einmal in der Woche, wir verschicken diesen Newsletter jeden Freitag gegen 11.30 Uhr. „Aktiv im Allgäu“ bekommen Sie einmal wöchentlich am Donnerstagvormittag. Die Heimatnews mit den aktuellen Angeboten unseres Hauses kommen ein- bis zweimal im Monat zu Ihnen ins Haus.

Wie kann ich Einstellungen ändern oder Newsletter wieder abbestellen?

In jedem Newsletter finden Sie unten einen Link zur Newsletterverwaltung, wo Sie bequem Newsletter bestellen und abbestellen können.

Ich habe einen Newsletter bestellt, doch ich bekomme ihn nicht. Was muss ich tun?

Bitte überprüfen Sie den Spamordner Ihres Mailprogramms. Möglicherweise ist der Newsletter dort gelandet. Stellen Sie Ihr Mailprogramm in diesem Fall so ein, dass unsere Newsletter angenommen werden.

Ich habe eine Frage zu den Newslettern, die hier nicht beantwortet wurde. An wen kann ich mich wenden?

Senden Sie uns gerne eine Mail an redaktion@azv.de. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.