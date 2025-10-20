Eine Szene sorgt im Bezirksliga-Derby für Gesprächsstoff

„Derbysieger, Derbysieger“ sangen die glücklichen Germaringer auf der einen Seite, auf der anderen standen die enttäuschten Kicker der Spielvereinigung Kaufbeuren, die an diesem Abend keineswegs die schlechtere Mannschaft waren. Auch die 550 Zuschauer im gut besuchten Sportpark sahen insgesamt ein ausgeglichenes Bezirksliga-Derby, das durchaus mit einer Punkteteilung hätte enden können.
Germaringen vs. Kaufbeuren
