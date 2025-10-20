Icon Menü
Eine Szene sorgt im Bezirksliga-Derby für Gesprächsstoff

Eine Szene sorgt im Bezirksliga-Derby für Gesprächsstoff

SVO Germaringen gewinnt Bezirksliga-Derby durch einen Elfmeter. SpVgg Kaufbeuren findet: „In so einem Spiel darfst du den in so einer Situation nicht pfeifen“.
Von Thomas Schreiber
    • |
    • |
    • |
    Gut verteidigt: Der SVO Germaringen (rot) hat auch im Derby nichts zugelassen, die SpVgg Kaufbeuren blieb torlos.
    Gut verteidigt: Der SVO Germaringen (rot) hat auch im Derby nichts zugelassen, die SpVgg Kaufbeuren blieb torlos. Foto: Thomas Schreiber

    „Derbysieger, Derbysieger“ sangen die glücklichen Germaringer auf der einen Seite, auf der anderen standen die enttäuschten Kicker der Spielvereinigung Kaufbeuren, die an diesem Abend keineswegs die schlechtere Mannschaft waren. Auch die 550 Zuschauer im gut besuchten Sportpark sahen insgesamt ein ausgeglichenes Bezirksliga-Derby, das durchaus mit einer Punkteteilung hätte enden können.

