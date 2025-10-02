Fürth drohen einige Ausfälle in Heimspiel gegen Hannover

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit Personalsorgen in das Heimspiel gegen Hannover 96. Dem fränkischen Fußball-Zweitligisten könnte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ein halbes Dutzend Profis fehlen. Neben den länger verletzten Nils Körber, Sacha Bansé und Timo Schlieck drohen auch Juan Cabrera und Brynjar Bjarnason auszufallen. Bei den beiden werde es «schon sehr eng», sagte Trainer Thomas Kleine.

Auch hinter den Einsätzen von Luca Itter und Aaron stünden Fragezeichen. «Wir haben ein paar angeschlagene und kranke Spieler», berichtete der Coach. «Das hat sich die ganze Woche gezogen. Wir mussten improvisieren.»

Kleine: «Ziel wird sein, zu leiden»

Solche Situationen aber gehörten zum Fußball dazu, sagte Kleine. Nach dem 0:1 zuletzt auf Schalke wollen die Franken gegen den Tabellendritten aus Niedersachsen wieder besser aussehen und vor allem Tore schießen. Zum Defensivspiel gegen den Ball sagte der Coach: «Unser Ziel wird sein, zu leiden.»

Er lobte die 96er, bei denen er selbst Anfang des Jahres unter Andre Breitenreiter noch für einige Wochen Co-Trainer war, als «eine der Top-Mannschaften» in der 2. Liga. Hannover rangiert auf Rang drei (16 Punkte), die Fürther sind Zwölfte (9).