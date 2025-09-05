Nächste Knie-OP: Erneut lange Pause für Fürths Bansé

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth muss erneut mehrere Monate auf Mittelfeldspieler Sacha Bansé verzichten. Der 24-Jährige müsse sich einer weiteren Knie-Operation unterziehen, teilten die Franken mit. Bansé hatte erst beim 5:4-Sieg beim 1. FC Magdeburg am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert. Bereits im Frühjahr war er am Knie operiert worden.

Auch Torhüter Nils Körber fällt vorerst wieder aus. Der 28-Jährige hat bei einem Zusammenprall im Testspiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg (2:1) am Mittwoch eine Bänderverletzung in der Schulter erlitten. Er werde mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen, hieß es in der Mitteilung der Fürther.

Nach vier Spieltagen ist das Team von Trainer Thomas Kleine Tabellenzehnter. In ihrem nächsten Heimspiel treffen die Fürther am 14. September auf den punktgleichen 1. FC Kaiserslautern.