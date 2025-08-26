Nürnberg leiht jungen Offensivspieler von Crystal Palace aus

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie auf den Fehlstart in die neue Saison reagiert und auf Leihbasis einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Hindolo Mustapha kommt von Crystal Palace. Der Nationalspieler von Sierra Leone erzielte für die U21 und die U18 des englischen Erstligisten in 44 Partien 15 Tore, zwölf Treffer bereitete er vor.

«Hindolo hat in den vergangenen zwei Spielzeiten gezeigt, dass er in den englischen Nachwuchsligen durch seine offensiven Qualitäten, insbesondere seinen Torabschluss, für Gefahr aus der zweiten Reihe sorgen kann», sagte Joti Chatzialexiou.

Der Druck auf den Sportvorstand und Trainer Miroslav Klose ist vor dem Duell mit dem SC Paderborn am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) schon gewaltig. Denn die Nürnberger liegen nach drei Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. Im Pokal scheiterten sie auswärts am Regionalligisten FV Illertissen.