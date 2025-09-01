Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

2. Fußball-Bundesliga: Nürnbergs Flick wechselt nach Braunschweig

2. Fußball-Bundesliga

Nürnbergs Flick wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat lange eine Verstärkung fürs Mittelfeld gesucht. Jetzt fand man sie bei einem Zweitliga-Rivalen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Von Nürnberg nach Braunschweig: Florian Flick. (Archivbild)
    Von Nürnberg nach Braunschweig: Florian Flick. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Mittelfeldspieler Florian Flick wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Braunschweig. Der 25-Jährige wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Danach greift eine Kaufpflicht für den ehemaligen Schalker.

    «Wir haben immer gesagt, dass wir noch einen Sechser als Stabilisator im Zentrum verpflichten wollen. Genau diesen Spieler bekommen wir mit Florian Flick», sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden