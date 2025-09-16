Icon Menü
3. Fußball-Liga: 1860 im Hexenkessel: Glöckner will Spiel in Rostock genießen

3. Fußball-Liga

1860 im Hexenkessel: Glöckner will Spiel in Rostock genießen

Bei Hansa Rostock warten besonders laute Fans auf 1860 München. «Löwen»-Trainer Patrick Glöckner sieht die Atmosphäre als «maximale Herausforderung» - die für ihn zudem zu einer Rückkehr wird.
    Für «Löwen»-Trainer Patrick Glöckner ist das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. (Archivbild)
    Für «Löwen»-Trainer Patrick Glöckner ist das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa

    Die englische Woche in der 3. Fußball-Liga geht für den TSV 1860 München bei Hansa Rostock weiter. Laut Trainer Patrick Glöckner steht damit eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison bevor. «Im Ostseestadion zu performen, ist eine maximale Herausforderung», sagte er vor dem Spiel am Mittwochabend (19.00 Uhr/MagentaSport).

    Glöckner kennt die Atmosphäre aus seiner Zeit in Rostock, wo er bis 2023 selbst trainiert hatte. Die laute Kulisse mache das Coaching vom Seitenrand besonders schwierig. «Aber wer so ein Spiel nicht genießen kann in so einem Stadion, der hat den falschen Sport gewählt.»

    Bei den «Löwen» fehlt Kevin Volland nach seiner Gelb-Roten Karte beim 3:2 gegen den TSV Havelse gesperrt. Eins zu eins könne man den einstigen Bundesliga-Angreifer nicht ersetzen, sagte Glöckner, der sich nicht klar auf einen Ersatz festlegte. Patrick Hobsch sei jedoch ein klarer «Startelfkandidat» - der Stürmer hatte die Münchner mit seinem Siegtreffer in letzter Sekunde zum Jubeln gebracht. «Deswegen haben wir ihn auch nicht gehen lassen», sagte Glöckner.

