Erste Niederlage für 1860 München

Der TSV 1860 München hat in der 3. Fußball-Liga die erste Saisonniederlage kassiert. Die «Löwen» verloren beim zuletzt schwächelnden Aufstiegskonkurrenten Hansa Rostock verdient mit 1:2 (0:2).

Vor 24.303 Zuschauern im Ostseestadion brachte Benno Dietze die Rostocker in der 31. Minute in Führung. Der gebürtige Oberfranke Maximilian Krauß schoss nur drei Minuten später sein erstes Tor für den FC Hansa (34.). Sean Dulic verkürzte für die «Löwen» erst kurz vor Schluss zum 1:2 (89.).

Die Rostocker hatten zuvor nur zwei Tore in den ersten fünf Saisonspielen erzielt. Diesmal zeigten sie aber von Beginn an ihre beste Saisonleistung. Schon in der sechsten Minute traf der neue Stürmer Emil Holten die Latte.

1860-Kapitän Verlaat verletzt raus

Die Münchner «Löwen» enttäuschten vor allem in der ersten Halbzeit auf ganzer Linie und waren in der Offensive sehr harmlos. Pech hatten sie zudem in der 37. Minute, als sich Kapitän Jesper Verlaat bei einem Zusammenprall mit Dietze am Oberschenkel verletzte und verletzt ausgewechselt werden musste.

Ein Fehlpass von Hansa-Torwart Benjamin Uphoff (51.) hätte die Gäste beinahe noch einmal ins Spiel zurückgebracht. Doch der eingewechselte Tunay Deniz nahm dieses Geschenk nicht an. Das 1:2 fiel dann zu spät.

Schoss sein erstes Tor für Hansa Rostock: Neuzugang Maximilian Krauß. Foto: Christian Charisius/dpa