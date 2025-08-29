«Löwen» mit Schwung ins «Kracher-Spiel» gegen Stuttgart

Trainer Patrick Glöckner vom TSV 1860 München will im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II an den gelungenen Saisonstart anknüpfen. Man wolle «den Schwung beibehalten» und mit «Spielfreude» das «Stadion mitnehmen», sagte der 48-Jährige vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr).

Glöckner und die «Löwen» haben an den ersten drei Spieltagen der 3. Fußball-Liga sieben von neun möglichen Punkten geholt. Nachdem sie im Sommer mit den Verpflichtungen der früheren Bundesliga-Profis Kevin Volland und Florian Niederlechner für Aufsehen gesorgt hatten, untermauerten die Münchner damit direkt ihre Ambitionen als Aufstiegskandidat. «Wir sind nicht die einzige Mannschaft, die einen guten Kader hat», warnte Glöckner allerdings.

Auch gegen den VfB II erwartet der Coach eine knifflige Aufgabe. Die Stuttgarter seien «wahnsinnig spielstark», sagte er. Es werde «mit das schwerste Spiel der Saison», so Glöckner, ein «richtiges Kracher-Spiel».