3. Liga: 1860-Krise geht weiter: Niederlage in Wiesbaden

3. Liga

1860-Krise geht weiter: Niederlage in Wiesbaden

1860 München taumelt weiter vor sich hin. Auch bei Wehen Wiesbaden verlieren die «Löwen».
Von dpa
    |
    |
    |
    Blieb auch in seinem zweiten Spiel glücklos: 1860-Interimscoach Alper Kayabunar. (Archivfoto)
    Blieb auch in seinem zweiten Spiel glücklos: 1860-Interimscoach Alper Kayabunar. (Archivfoto) Foto: Christian Kunz/dpa

    Der TSV 1860 München rutscht auch nach der Trennung von Chefcoach Patrick Glöckner immer tiefer in der Krise. Die «Löwen» verloren beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:0) und kassierten die vierte Niederlage in zuletzt fünf Drittligaspielen. Auch im zweiten Match konnte Interimscoach Alper Kayabunar nicht dreifach punkten - am Mittwoch hatte es daheim gegen Victoria Köln immerhin noch zu einem 2:2 gereicht. Der Amateurcoach der Münchner dürfte in der Länderspielpause wieder abgelöst werden.

    In einer ausgeglichenen Partie erzielte Wehen-Joker Moritz Flotho in der 87. Minute den Siegtreffer. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte 1860-Stürmer Florian Niederlechner noch die Chance zum Ausgleich, traf aber nur den Pfosten. Kurz zuvor war ein Treffer des ehemaligen Bundesliga-Profis wegen Abseits aberkannt worden.

