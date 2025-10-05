1860-Krise geht weiter: Niederlage in Wiesbaden

Der TSV 1860 München rutscht auch nach der Trennung von Chefcoach Patrick Glöckner immer tiefer in der Krise. Die «Löwen» verloren beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 (0:0) und kassierten die vierte Niederlage in zuletzt fünf Drittligaspielen. Auch im zweiten Match konnte Interimscoach Alper Kayabunar nicht dreifach punkten - am Mittwoch hatte es daheim gegen Victoria Köln immerhin noch zu einem 2:2 gereicht. Der Amateurcoach der Münchner dürfte in der Länderspielpause wieder abgelöst werden.

In einer ausgeglichenen Partie erzielte Wehen-Joker Moritz Flotho in der 87. Minute den Siegtreffer. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte 1860-Stürmer Florian Niederlechner noch die Chance zum Ausgleich, traf aber nur den Pfosten. Kurz zuvor war ein Treffer des ehemaligen Bundesliga-Profis wegen Abseits aberkannt worden.