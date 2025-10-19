Kauczinski feiert erfolgreiches Debüt als 1860-Trainer

Markus Kauczinski ist ein Einstand nach Maß als neuer Trainer des TSV 1860 München gelungen. Die Löwen gewannen zu Hause gegen Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg 3:1 (1:1) und holten nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte. Die Duisburger kassierten am elften Spieltag hingegen die erste Saison-Niederlage.

Matchwinner war Stürmer Sigurd Haugen, der zwei Treffer für die Münchner erzielte (41. Minute/78.). Den Endstand machte Thore Jacobsen nach einem Konter perfekt (90.+4). Für den MSV glich zwischenzeitlich Joshua Bitter aus (42.).

In einem Fußball-Spiel ohne viele Höhepunkte begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Allerdings zeigten sich die Löwen vor dem gegnerischen Tor effizienter als der MSV.

Volland zurück in der Startelf

Kauczinski konnte in der Startelf auch wieder auf Kevin Volland zurückgreifen, der in den vergangenen Wochen wegen einer Fleischwunde im Knie gefehlt hatte. Im Gegensatz zu Volland mussten die Löwen auf die verletzten Morris Schröter, Jesper Verlaat und Kilian Jakob verzichten.

«Die Herausforderung gegen so ein starkes Team kickt, macht richtig Bock», hatte Kauczinski vor der Partie gesagt. Der 55-Jährige hatte das Team im Länderspielfenster von Interimscoach Alper Kayabunar übernommen. Dieser hatten den TSV nach der Trennung von Patrick Glöckner für zwei Partien trainiert.