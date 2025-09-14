Tor in letzter Sekunde: 1860 München schlägt Havelse

Mit einem Tor im letzten Augenblick hat der TSV 1860 München den TSV Havelse bezwungen und seinen Platz in der Spitzengruppe der 3. Liga gefestigt. Die «Löwen» bejubelten im heimischen Grünwalder Stadion ein 3:2 (2:0) gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten. Der eingewechselte Patrick Hobsch sorgte mit der letzten Aktion des Abends für das Tor zum Happy End (90.+6).

Zuvor hatten Ex-Nationalspieler Kevin Volland (39.) und Sigurd Haugen (45.) die Gastgeber in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel gelang Havelse dank eines Eigentors von Florian Niederlechner (58.) und John Xaver Posselt (89.) der Ausgleich - Sechzig-Stürmer Volland flog mit Gelb-Rot vom Platz (85.).

In der Tabelle kletterten der TSV auf den zweiten Platz hinter den noch verlustpunktfreien MSV Duisburg. Am Mittwoch geht es für die Münchner auswärts bei Hansa Rostock weiter.