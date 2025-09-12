Mann stirbt bei Frontalcrash im Landkreis Passau

Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Passau ist am frühen Abend ein 76-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er war auf der Bundesstraße 8 in Vilshofen nach Mitteilung der Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei sein Wagen gegen einen Kleintransporter gekracht. In dem Transporter saßen zwei Männer und eine Frau, alle drei kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Auch zwei Rettungshubschrauber waren deswegen im Einsatz.

Warum der 76-Jährige in den Gegenverkehr geriet, war noch unklar. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen.