Krankentransporter überschlägt sich auf A99 - Patient schwer verletzt

Ein Auto fährt auf der A99 bei München in einen Krankenwagen. Der überschlägt sich - der transportierte Patient ist schwer verletzt.

01.02.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn A99 bei München ist ein Patient in einem Krankenwagen schwer verletzt worden. Ein Auto war aus bislang unbekannten Gründen am Dienstag in Fahrtrichtung Salzburg in den in gleicher Richtung fahrenden Krankentransportwagen gefahren, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Das Fahrzeug mit dem 57-Jahre alten Patienten an Bord überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Mann wurde von der Feuerwehr befreit und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Autos und der Fahrer des Krankentransporters erlitten leichte Verletzungen.

