Bergsteiger stirbt an der Zugspitze: 400 Meter in den Tod gestürzt

Am Jubiläumsgrat zwischen der Zugspitze und der Alpspitze hat sich am Dienstag (19.8.2025) ein tödlicher Bergunfall zugetragen. Ein 61 Jahre alter Bergsteiger stürzte nahe des höchsten Berges Deutschlands mehrere Hundert Meter ab. Der Mann kam dabei ums Leben.

Bergsteiger stürzt am Jubiläumsgrat nahe der Zugspitze ab

Zu dem tragischen Bergunfall kam es am Dienstag gegen Mittag, wie die Polizei berichtet. Eine Gruppe aus vier Bergsteigern wollte demnach den Jubiläumsgrat von der Zugspitze in Richtung Alpspitze besteigen. Die Gruppe befand sich zu dieser Zeit zwischen der Mittleren und der Äußeren Höllentalspitze, kurz vor der Biwakschachtel, als es zu dem Unglück kam.

Der 61-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Spanien stürzte ohne Fremdeinwirkung. Infolgedessen fiel er rund 400 Höhenmeter über extrem steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe, berichtet die Polizei. Erst in einer steilen Felsrinne blieb der Bergsteiger liegen.

Bergunglück an der Zugspitze: Rettung kann nur noch Tod feststellen

Eine Notärztin und ein Bergretter der Bergwacht Grainau wurden umgehend mit dem Rettungshubschrauber zur Unglücksstelle gebracht. Doch es war bereits zu spät. Sie konnten nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen.

Polizei birgt Leichnam und ermittelt zur Unfallursache

Ein Polizeihubschrauber rückte an und barg die Leiche. Zwei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe kümmerten sich zudem um die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Alpine Einsatzgruppe West der Grenzpolizeiinspektion Murnau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt, heißt es seitens der Polizei.

Bekannte Berge in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen

Die Zugspitze ist mit 2962 m ü. NHN der höchste Gipfel des Wettersteingebirges und gleichzeitig Deutschlands höchster Berg. Das Zugspitzmassiv liegt südwestlich von Garmisch-Partenkirchen

Kochelberg ist der Name eines 870 Meter hohen Berges in Garmisch-Partenkirchen. Auf dem Berg befindet sich die im Sommer bewirtschaftete Kochelberg-Alm.

Der 1334,8 Meter hohe Hausberg ist der Hausberg von Garmisch-Partenkirchen. Er ist über recht steile, gut ausgebaute Wege erreichbar. Im Winter kann man mit der Hausbergbahn auf den Gipfel gelangen und dort Ski fahren.

Die Alpspitze ist ein 2628 m ü. NHN hoher Berg im Wettersteingebirge. Der pyramidenförmige Gipfel gilt als Wahrzeichen von Garmisch-Partenkirchen und als eine der bekanntesten und schönsten Berggestalten der Nördlichen Kalkalpen.

Das ist Garmisch-Partenkirchen

Höhe: 708 Meter ü. NHN

Bevölkerungsdichte: 138 Einwohner je Quadratkilometer

Bundesland: Bayern

Einwohner: 28.305 (Letzte Zählung: 31. Dezember 2024)

Erste Bürgermeisterin: Elisabeth Koch (CSU)

Fläche: 205,66 Quadratkilometer