Wer für den Bratwurst-Boxkampf in den Ring steigt

Wo steht sie, die älteste Bratwurstküche der Welt - in Franken oder in Thüringen? Mit einem Boxkampf will die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt diese Frage «ein für alle Mal klären». Auch wenn sie die Antwort schon kennen will.

Angenommen hat die Herausforderung zum Faustkampf das Bratwurstmuseum in thüringischen Mühlhausen. Geschäftsführer Thomas Mäuer betont, die Bratwurst sei für die Thüringer Kulturgut. «Wir sind von unserer Sache überzeugt, das werden wir auch im Ring beweisen.»

Thüringer Boxer hat gewichtigen Vorteil

Für Nürnberg tritt der Amateurboxer Hasan Arli an, die Thüringer schicken Kay Löwentraut in den Ring. Fünf Runden zu je zwei Minuten sollen die Entscheidung bringen. Ausgetragen wird der Kampf am 26. September in Mühlhausen.

Museumschef Mäuer sieht einen klaren Heimvorteil und erhofft sich einen riesen Spaß. Sie machten das augenzwinkernd mit, so etwas verleihe dem Leben schließlich Würze. Im Vorteil ist Thüringen auch mit Boxer Löwentraut. Der «mit Bratwurst groß gewordene Thüringer Junge» brachte beim Wiegen etwas mehr als 120 Kilogramm auf die Waage, sein Nürnberger Kontrahent Arli dagegen nur rund 92.

Zufall brachte neue Erkenntnisse

Der kuriose Wettbewerb war durch neue Erkenntnisse von Erfurter Forschern angestoßen worden. Sie wollen den bislang ältesten Nachweis für einen Bratwurststand in Erfurt gefunden haben. In einer Urkunde von 1269 sei von einer Hütte und einem Bräter an der bekannten Krämerbrücke die Rede, teilten der Projektleiter Welterbe der Thüringer Landeshauptstadt, Martin Sladeczek, und der emeritierte Historiker Karl Heinemeyer mit. Die Urkunde wurde demnach durch Zufall bei Nachforschungen über die Geschichte der Brücke gefunden.

Gastonomin Hilleprandt hält dagegen, dass ihr Nürnberger Restaurant «Zum Gulden Stern» als einzige eine historische Bratwurstküche vorzuweisen habe. Sie sei erstmals 1419 erwähnt worden. Das Restaurant wirbt auf seiner Website damit, die «älteste Bratwurstküche der Welt» zu sein. Das Mühlhausener Bratwurstmuseum will den Titel stellvertretend für Erfurt verteidigen.

Zuvor bereits Streit mit Regensburg

Auch das Regensburger Lokal «Wurstkuchl» wirbt mit dem Titel «Älteste Bratwurststube der Welt». Die erste urkundliche Erwähnung eines Kochs an der Stelle stammt von 1378 - also über hundert Jahre später als in Erfurt. Mit der Bratwursthochburg Nürnberg war vor rund 25 Jahren bereits ein Streit um das älteste Lokal entbrannt. Damals konnten die Regensburger die älteste Erwähnung vorlegen.

Icon vergrößern Die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt hat den Geschäftsführer des Bratwurstmuseums im thüringischen Mühlhausen, Thomas Mäuer, zum Kampf herausgefordert. Foto: Daniel Karmann/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Nürnberger Gastronomin Sofia Hilleprandt hat den Geschäftsführer des Bratwurstmuseums im thüringischen Mühlhausen, Thomas Mäuer, zum Kampf herausgefordert. Foto: Daniel Karmann/dpa

Icon vergrößern Der Thüringer Amateuerboxer Kay Löwentraut wiegt mehr als 120 Kilo und damit deutlich mehr als sein Kontrahent aus Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Thüringer Amateuerboxer Kay Löwentraut wiegt mehr als 120 Kilo und damit deutlich mehr als sein Kontrahent aus Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Icon vergrößern Boxer Hasan Arli tritt für Franken an, bei ihm blieb die Waage bei rund 92 Kilogramm stehen. Foto: Daniel Karmann/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Boxer Hasan Arli tritt für Franken an, bei ihm blieb die Waage bei rund 92 Kilogramm stehen. Foto: Daniel Karmann/dpa