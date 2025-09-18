Auto prallt gegen Bäume – Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall im Landkreis Regen ums Leben gekommen. Der Wagen, in dem er als Beifahrer war, war gegen Bäume geprallt. Zwei weitere junge Männer seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach besteht der Verdacht, dass der 19-jährige Fahrer betrunken war.

Er hatte den Angaben zufolge auf einer Straße bei Böbrach die Kontrolle über sein Auto verloren. Es kam anschließend von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume.

Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde durch den Aufprall eingeklemmt und tödlich verletzt. Der Fahrer sowie ein weiterer 18 Jahre alter Insasse wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Dem Fahrer wurde wegen des Alkoholverdachts Blut entnommen.