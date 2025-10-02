Icon Menü
Alkohol: Mann mit 5,24 Promille in Ochsenfurt unterwegs

Alkohol

Mann mit 5,24 Promille in Ochsenfurt unterwegs

Passanten finden einen hilflosen Mann auf einem Parkplatz. Ein Atemalkoholtest ergibt einen außergewöhnlich hohen Wert.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Beamten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch. (Symbolbild)
    Die Beamten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Mit einem Atemalkoholwert von 5,24 Promille ist in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) ein 29-Jähriger aufgefallen. Passanten fanden den Mann am Mittwochnachmittag hilflos auf einem Parkplatz und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte.

    Der 29-Jährige ließ ohne Widerstand einen Atemalkoholtest durchführen, der den hohen Wert ergab. Ein Defekt am Messgerät konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

